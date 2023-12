Romanii nu vor mai avea voie sa circule singuri in mașina și nici sa faca peste 6.500 km/an. Acest lucru este necesar pentru ca Romania sa devina neutra din punctul de vedere al gazelor cu efect de sera care trebuie sa fie zero in transporturi. Oamenii care iși folosesc mașina personala vor avea voie sa parcurga cu aceasta maxim 6.500 de km pe an, pentru a nu polua. ”Romania Neutra – 2050” este o strategie asumata oficial prin act normativ aprobat de catre Guvern, in legatura cu emisiile de gaze cu efect de sera. Domeniul Transporturilor este cel mai afectat. Guvernanții vor ca pana in anul…