Românii nu mai vor gaze de teama facturilor uriașe. Cererea la branșare a scăzut la jumătate Varaști, județul Giurgiu - o comuna din apropierea capitalei unde traiesc sute de oameni, majoritatea agricultori. De cand se știu, se incalzesc cu lemne și așteapta o schimbare.„Daca le cumparam așa, la metru cub, trebuie sa gasim pe cineva cu drujba sa ni le taie. Mai dam și acolo bani, apoi sa gasim pe cineva sa ni le sparga, ca nu putem noi ca femei batrane”, spune o pensionara.Administrația locala a investit 6 milioane de lei pentru a aduce gazele in comuna. In ultimul an, din cauza scumpirilor, numarul cererilor de racordare a scazut dramatic. Jumatate din cei care iși doreau gaze se gandesc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

