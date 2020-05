Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in varsta sau nedeplasabile pot apela, incepand de miercuri, 29 aprilie, voluntarii ”Cumparaturi la ușa ta” și in județele Arad, Constanța, Dambovița, Galați, Maramureș, Mureș, Prahova și Timiș. Romanii care au cea mai mare nevoie sa ramana acasa in aceasta perioada pot primi alimente, produse…

- Marea majoritate a romanilor este de acord cu testarea prin sondaj a populației pentru COVID-19. Iar aproape doua treimi considera ca acordarea unor certificate de imunitate este o idee buna și foarte buna.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesirea din Harsova spre Tulcea DN2A cu DN22A .Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a rezultat o victima constienta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Albinelor.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata, constienta si cooperanta.Accidentul…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca, pana in acest moment, aproximativ 250.000 de romani din strainatate au revenit in țara. Conform cifrelor oficiale, in Romania avem 15.407 persoane in carantina instituționalizata și 114.699 in izolare. Trebuie sa ținem cont de faptul ca in carantina și izolare…

- In momentul de fața, 84% dintre romani considera ca este mai rentabil sa iși cumpere o locuința proprie decat sa locuiasca in chirie. Apartamentele de vanzare in Ploiești sunt la fel de “apetisante” precum cele din București și Constanța, pentru ca aceasta este mentalitatea autohtona, diferita de cea…

- 1.500 de cetateni romani au fost aduși la Constanța din nordul Italiei, cu un zbor umanitar. Ei vor sta in carantina an doua centre din județ, a declarat la Digi24 secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru.Ministerul de Externe anunta, vineri, ca s-au identificat mai multe variante de transport…

- Romanii se orienteaza din ce in ce mai mult spre achiziționarea de mașini electrie sau hibride, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, datele oficiale pentru luna februarie arata ca romanii au inmatriculat 557 de mașini electrice…