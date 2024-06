Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in Familia Regala a Marii Britanii! Prințesa Charlotte a implinit varsta de 9 ani! Prințul William și Kate Middleton au facut publice imagini cu fiica lor, in ziua in care iși sarbatorește ziua de naștere. Acest lucru a devenit o tradiție in familia lor. Iata cat de mare a crescut Prințesa…

- Turcul Abdulkadir Cam, in varsta de 64 de ani, a fost arestat preventiv in urma unei decizii luate vineri, 12 aprilie, de Tribunalul Dambovița. In timpul audierilor el le-a povestit anchetatorilor cum a comis fapta, relateaza Digi 24.Va avertizam ca urmeaza informații care va pot afecta emoțional!Barbatul…

- Nu este prima data cand numele sau e implicat intr-un proces. In 2007, fostul judecator a fost dat in judecata de sotie. Ulterior, respectiv in 2017, fiica cea mare a lui Danilet l-a actionat in instanta pe tatal sau. Motivul este, se pare, legat tot de pensia de intretinere.Cristian Vasilica Danilet…

- O americanca, Kristen Candelerio, in varsta de 32 de ani a fost condamnata la inchisoare pe viata, pentru ca a plecat in vacanta la Detroit si la Porto Rico si-a lasat fiica, in varsta de 16 luni, singura timp de zece zile, in iunie 2023, si nu va putea fi eliberata conditionat pentru ca fiica sa a…

- O sitauție neașteptata a avut loc, de curand, in Mureș! Ei bine, un barbat in varsta de 51 de ani a fost prin in timp ce isi viola fiica, o adolescenta in varsta de 16 ani. In urma anchetei desfașurate de oamenii legii, individul a fost retinut, urmand sa fie prezent instantei de judecata cu propunere…

- Caz șocant in Caracal! Fiica a disparut de 25 de ani de acasa, rapita de o rețea de proxeneți. Tatal a luat ancheta in propriile maini și a mers pe urmele raufacatorilor. Suspectul principal ar fi fost lasat liber de polițiști.