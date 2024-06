Stiri pe aceeasi tema

- Partidul olandez de extrema-dreapta este mare caștigator la alegerile UE, arata sondajul la ieșirea de la urne, potrivit France 24 .Un ultim exit poll a sugerat joi ca partidul de extrema dreapta a lui Geert Wilders a avut caștig la alegerile olandeze pentru parlamentul Uniunii Europene. Partidul Wilders…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Coaliția condusa de partidul anti-islamic al lui Geert Wilders dorește sa abandoneze normele UE privind migrația, sa extinda producția de gaze naturale offshore și sa creasca cheltuielile pentru aparare. Saptamana trecuta, coaliția formata din patru partide și-a prezentat planurile de guvernare pentru…

- Cele mai ciudate partide candideaza, prin reprezentanții lor la alegerile Europarlamentare. Fie ca se numesc „Partidul cainelui cu doua cozi” ori al „gainii malefice” vor sa atraga atenția prin umor asupra unor mesaje cat se poate de serioase. Alegerile europene vor avea loc in iunie, iar partidele…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Liderul extremei-drepte olandeze, Geert Wilders, care conduce Partidul Libertatii (PVV) castigator al alegerilor legislative in noiembrie, pare ca a abandonat promisiunea de atunci asupra organizarii unui referendum pentru iesirea Tarilor de Jos (Olandei) din UE dupa modelul Brexitului britanic, relateaza…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Fostul premier și actual europarlamentar Mihai Tudose va deschidee lista comuna PSD-PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pe locul doi este liberalul Rareș Bogdan, iar algoritmul va fi de 6 de la PSD și 4 de la PNL, pana la primele 10 poziții. Europarlamentarul Mihai tudose a declarat, luni…