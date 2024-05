Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat, joi, la Paris, in fața investitorilor din domeniul tehnologiei, ca se opune tarifelor vamale impuse de SUA asupra vehiculelor electrice chinezești, o rasturnare de situație fața de avertismentul sau din ianuarie, potrivit caruia barierele comerciale sunt necesare,…

- Primaria Blaj cumpara patru mașini electrice. Cat vor costa și ce specificații vor avea Primaria Blaj cumpara patru mașini electrice, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi. Valoarea investiției este de peste 440.000 de lei. Primaria Blaj a lansat luni, 20…

- Situația economica dificila și scaderea puterii de cumparare a populației, in Romania, se vede și din tendința negativa, in ceea ce privește cumpararea de autoturiseme noi, in luna martie 2024, fiind inmatriculat un volum de 9.156 de unitați, in scadere cu 25,26 la suta, fața de aceeși luna din 2023.…

- Masinile electrice incep sa-si piarda din fani. Problema autonomiei n-a fost rezolvata de constructori nici pana acum. Unde mai punem ca infractructura Romaniei nu este deloc „prietenoasa” cu aceste vehicule? Un sofer de masina electrica se bucura ca parcheaza gratis in Bucuresti, dar a identificat…

- Armata Romana iși ia masuri pentru a preveni cheltuielile inutile cu mașinile din dotare. Ministerul Apararii cauta asigurator RCA și CASCO pentru autovehicule pe care le are in mai multe județe, dar și pentru cele pe care urmeaza sa le cumpere in urmatorii ani. Ministerul Apararii vrea sa incheie un…

- Conducatorii auto constata ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute, relateaza inews.co.uk.

- In prezent, Comisia Europeana realizeaza o investigație pentru a demonstra ca mașinile electrice importate din China sunt subvenționate. Potrivit celor mai recente informații, autoritațile au strans deja suficiente dovezi și se pregatesc sa publice raportul spre finalul acestui an. Totodata, mai trebuie…

- Comisia Europeana a lansat, vineri, o cerere de propuneri in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei - Mecanismul destinat infrastructurii pentru combustibili alternativi (MICA), informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar, este disponibila o suma de…