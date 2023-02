Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Margean (13 ani), fetița ventriloc care, in urma cu doi ani, a uimit juriul de la „Romanii au talent” (PRO TV), Andra acordandu-i Golden Buzz, a facut senzație și la actuala ediție a show-ului ”America’s Got Talent”. S-a calificat in finala de peste Ocean, insa, in spatele inegalabilei sale…

- Clientii Revolut din piata locala au realizat, in 2022, un numar record de 203 milioane de tranzactii catre comercianti cu aplicatia financiara, pe fondul cresterii bazei de clienti cu 67% in Romania, arata un studiu publicat

- Romanii au cheltuit 6,5 miliarde de euro pe vacante in strainatate in primele 11 luni ale anului trecut, iar suma va depasi cel mai probabil 7 miliarde de euro pe tot anul trecut, nivel record, potrivit calculelor ZF pe baza celor mai recente date de la BNR din ianuarie-noiembrie.

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- ​Majoritatea romanilor au cheltuit mai puțin pe produse alimentare in 2022 și și-au redus enonomiile și investițiile - arata cel mai recent sondaj Future Consumer Index, realizat de experții EY Romania la inceputul lunii decembrie 2022. Chestionarul a vizat percepția romanilor in privința noului context…

- Deși romanii au cheltuit mai mulți bani pe produse asigurari anul trecut, deficitul de protecție al acestora in fața accidentelor, imbolnavirilor ori decesului s-a adancit la 620 miliarde de lei (126 miliarde euro), in creștere cu 5,6% fața de 2020, arata o analiza realizata de un grup de experți independenți…

- Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023. Din bugetul unei familii, 30% se aloca pentru plata facturilor la energie, iar 50% pentru asigurarea hranei.

- Romanii au cheltuit mai puțin la cumparaturi in septembrie 2022 fața de luna august a aceluiași an. Institutul de Statistica arata o scadere a cifrei de afaceri din comerțul cu amanuntul cu 3,6%, in serie bruta. Cea mai mare reducere este la alimente, de peste 8%. In cazul acestora, vanzarile au fost…