Parlamentul de la Kiev a introdus o serie de amendamente in legea minoritaților naționale, care au fost solicitate de Comisia de la Veneția și Uniunea Europeana, insa membrii comunitații romanești din Ucraina susțin ca sunt modificari minore care nu rezolva problemele grave acumulate in ultimii ani, in special accesul la invațamant in limba romana.Legea educației a carei implementare a fost amanata pentru 2024 prevede acum o scadere treptata, cu fiecare clasa, a numarului de ore predate in limba materna, astfel ca la liceu doar 40% dintre ore ar trebui sa se predea in romana. Minoritatea romana…