- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Persoanele care nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Italia, se arata intr-un comunicat de presa remis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marți seara, și…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 6.612 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). Romanii infectați in strainatate sunt distribuiți pe state astfel: 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159…

- Pandemia a scumpit angajații. Costul orar cu forta de munca in Romania a crescut cu peste 16%, de patru ori peste media UE Costul orar al fortei de munca in UE a crescut, in trimestrul al doilea, cu 4,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Este vorba despre cele mai semnificative scaderi de cand se publica datele Eurostat, respectiv 1995. Numarul angajatilor a scazut cu 0,3% in UE si cu 0,2% in zona euro in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, noteaza Agerpres. Eurostat arata ca numarul angajatilor…

- Eurostat anunța cea mai mare scadere a numarului de angajați in UE din 1995, de cand publica datele. Romania, intre statele cu cele mai puține concedieri, din cauza pandemiei Numarul angajatilor a scazut, in trimestrul doi, cu 2,7% in cele 27 de state membre ale UE si cu 2,9% in zona euro, comparativ…

- Cu mai puțin de doua luni inainte de alegeri, pe teritoriul Romaniei, 6.076 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.031 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 20.210 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina…