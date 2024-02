Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii romani așteapta cu nerabdare sa le fie recalculate pensiile. Varstnicii spera ca ceea ce au promis oficialii sa se adevereasca, iar veniturile lor sa creasca substanțial incepand din luna septembrie a acestui an.

- Pensia minima sociala, cea de care beneficiaza romanii care au implinit doar stagiul minim de cotizare, va creste si ea dupa majorarea veniturilor pensionarilor, a anuntat ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu.

- Romanii se pot pensiona anticipat, daca au un stagiu contributiv de 40 de ani, potrivit ministrului Muncii.Simona Bucura-Oprescu a explicat ca barbații se pot pensiona chiar și la 60 de ani, daca au un stagiu de cotizare de 40 de ani."Noua lege a pensiilor vine cu reducerea varstei de pensionare pentru…

- Poștașii au inceput sa duca acasa pensiile majorate. Cand vor intra pe card. Anunțul facut de ministrul Muncii, Simona Oprescu Pensiile majorate sunt aduse acasa de poștași, de vineri, 5 ianuarie 2024. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Acesta a anunțat și cand vor intra…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, vor fi, in Romania, salarii majorate intre 400 de lei si 1.500 de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, in cadrul unei ședințe comune a Parlamentului. Salarii majorate intre 400 de lei si 1.500 de lei!…

- Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a clarificat situația pensionarilor romani care au lucrat doar o singura zi. Aceștia beneficiaza de aceeași indemnizație minima sociala ca și cei care au contribuit ani de zile la bugetul asigurarilor sociale, iar acum au o pensie mica. Care este motivul? Romanii…

- Speranța de viața in Romania se situeaza sub media europeana. Romanii traiesc in jur de 72,8 ani, in condițiile in care in UE media este de 80 de ani. ”Varsta de pensionare nu va putea crește decat daca crește in mod semnificativ speranța de viața”, dadea asigurari ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.…

- Unii pensionari romani vor primi la majorarea de anul viitor si 87% din cuantumul sumei aflat in plata, potrivit noii legi, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, sambata, la Antena 3 CNN.