- Un avion Spartan a plecat spre Cairo pentru a-i aduce in țara pe cei 41 de romani, care au plecat joi seara din Fașia Gaza. (sursa:digi24). Avionul militar a decolat in aceasta dimineața de la Baza 90, din Otopeni. Este vorba despre un avion de transport Spartan, care se indreapta catre Cairo. In jurul…

- In continuarea informațiilor referitoare la demersurile de evacuare din Fașia Gaza a cetațenilor romani și a membrilor de familie, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, la acest moment, potrivit informațiilor din teren, punctul de frontiera Rafah a ramas inchis pentru

- ”In continuarea informatiilor privind demersurile pentru evacuarea din Fasia Gaza a cetatenilor romani si membrilor de familie care au solicitat acest lucru, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit informatiilor din teren, punctul de trecere a frontierei Rafah a fost redeschis, fiind reluat…

- Premierul Marcel Ciolacu ajunge miercuri in Egipt, acesta urmand sa ii intalneasca pe refugiatii romani din Fasia Gaza care se intorc in tara si sa revina in Romania cu ei, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro.Deplasarea premierului Marcel Ciolacu in Egipt nu a fost anuntata oficial. De…

- ”Salut eforturile Ministerului Afacerilor Externe si ale autoritatilor care au facut toate demersurile necesare pentru evacuarea din Fasia Gaza a cetatenilor romani si aducerea lor cu bine in afara zonei de conflict. Persoanele evacuate au tranzitat punctul de trecere a frontierei de la Rafah, au intrat…

- 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul nopții, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra in Egipt, a anunțat marți, 7 noiembrie, Ministerul de Externe.Evacuarea va fi realizata in cursul acestei zile.Romanii…

- Conform informațiilor din teren disponibile pana la aceasta ora, pentru inceput, va fi permis tranzitul frontierei pentru funcționarii organizațiilor internaționale, cazurile medicale și cetațenii din statele cu comunitați reduse in Fașia Gaza, anunța MAE.

- Cincizeci de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au cerut asistența, inclusiv evacuarea, din cei aproximativ 100-120 de cetațeni inregistrați in aceasta zona, anunța reprezentanții Guvernului republicii Moldova.