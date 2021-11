Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i lua pe romanii blocați in Africa de Sud. In avion vor fi transportați și alți cetațeni europeni care vor sa revina in țarile lor. Anunțul a fost facut in deschiderea ședinței de Guvern de duminica, informeaza Mediafax.…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila și secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat au declarat, sambata, dupa intalnirea de urgența convocata la Guvern, in contextul apariției noii tulpini africane a coronavirusului, in cadrul conferinței de presa de la la Palatul Victoria, ca CNSU a adoptat o hotarare…

- Guvernul Nicolae Ciuca urmeaza sa se reuneasca vineri, la Palatul Victoria, in prima ședința de lucru dupa investire, iar primul punct agenda este rectificarea bugetara pentru a asigura sumele necesare plații pensiilor și salariilor medicilor. Executivul urmeaza sa declare, de asemenea, ziua de luni,…

- Premierul interimar Florin Cițu i-a chemat pe miniștrii cabinetului sau pentru o ultima intalnire la Palatul Victoria, in biroul sau. Florin Cițu nu va mai face parte din noul Guvern PNL-PSD-UDMR. Dintre actualii miniștri demiși, Lucian Bode la MAI, Sorin Cimpeanu la Educație, Virgil Popescu la Energie…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Raluca Turcan ne lovește din nou cu una dintre gafele ei celebre, genul filozofic. Miercuri, la conferința de presa de dupa ședința de Guvern, a atenționat tinerii ca “tinerii nu raman tineri o veșnicie“. Raluca Turcan este “implicata full-option” la ministerul Muncii, este cea care ne dadea explicații…