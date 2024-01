Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Romanii au talent au toate motivele de bucurie, pentru ca noul sezon urmeaza sa inceapacurand la Pro Tv. Ultimul sezon, cel cu numarul, 13 a ajuns la final in aprilie 2023, cand cand Rares Prisacariu a caștigat marele premiu pus in joc. Cand incepe Romanii au talent 2024? Iata data oficiala. Sezonul…

- In 2024, traiești un nou inceput la PRO TV. Și o faci in pași de dans pe cea mai buna muzica, cele mai cunoscute cantece, interpretate de cei mai mari artiști ai Romaniei. Raluka și Pavel Bartoș te invita la petrecerea de Anul Nou pe care o sa o ții minte: PROTEVELION 2024. Duminica, 31 decembrie, de…

- Andreea Marin a implinit 49 de ani pe 22 decembrie, iar fiica ei i-a transmis public un mesaj care a emoționat-o pana la lacrimi. Fosta prezentatoare TV și-a exprimat gandurile pe care le-a avut in ziua in care a mai adaugat inca o pagina la cartea vieții sale.De ziua sa de naștere, Andreea Marin a…

- Alexandra Capitanescu a caștigat „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11 și marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Iata cine este Alexandra Capitanescu, caștigatoarea „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. In finala „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11, care a avut loc in seara aceasta, la Pro TV, patru finaliști…

- Andreea Marin este tare mandra de fiica ei, Violeta, care recent și-a acompaniat tatal, la pian, in cadrul tradiționalelor concerte de Craciun ale lui Ștefan Banica Jr. de la Sala Palatului. Momentul magic tata-fiica a fost savurat din plin de numerosul public, fiind rasplatit cu ropote de aplauze.…

- Smiley și Pavel Bartoș joaca intr-o comedie polițista Smiley și Pavel Bartoș fac de mulți ani echipa pe micul ecran. Ei prezinta impreuna show-ul Romanii au Talent de pe Pro TV. Și la Vocea Romaniei lucreaza cei doi impreuna: Smiley ca antrenor și Pavel ca prezentator. In plus, ei sunt prieteni foarte…

- Aici este acasa pentru cea mai mare familie din Romania. Sute de copii și batrani, uitați de cei dragi, sunt in grija parintelui milostiv Nicolae Tanase care face tot ce poate ca sa le ofere o viața cat mai frumoasa.In aceasta inițiativa s-a alaturat și celebra actrița Maia Morgenstern, impresionanta…

- Ce Revelion pregatește Pro TV pentru 2024 Saptamana trecuta a fost una plina pentru vedetele de la Pro TV. Motivul? Chiar daca mai este o luna si jumatate pana la sarbatori, televiziunile pregatesc deja programele pe care le vom vedea. Atat de Craciun, cat și in noaptea dintre ani. Așa se face ca, saptamana…