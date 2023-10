Românii au stat la cozi să recicleze pet-uri la Kaufland A fost coada la multe magazine Kaufland, dupa ce compania a anunțat ca platește 50 de bani pentru fiecare pet, sticla sau doza reciclat la automatele de langa supermarketuri. Automate de reciclare: 50 de bani pentru fiecare pet reciclat Campania „Saptamana Reciclarii la Kaufland” a inceput pe 27 septembrie si se incheie azi. Romanii pot duce sticle, pet-uri și doze de aluminiu, pentru 50 bani sub forma de voucher de cumparaturi pentru fiecare recipient adus la unul dintre aparatele de colectare selectiva din parcarea magazinului. Pentru a fi acceptate de aparat, recipientele introduse trebuie… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

