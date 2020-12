Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa a opta poziție, la nivelul țarilor din Uniunea Europeana, in ceea ce privește rata de ocupare a forței de munca. Vestea proasta este ca șomajul este totuși in creștere și in țara noastra, chiar daca nu atat de mult ca in restul spațiului European. In vreme ce Romania a inregistrat in octombrie…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE. Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior. In 2019, aproximativ 2% din populatia Uniunii…

- Unul din patru romani merge la toaleta in afara casei. Suntem pe ultimul loc la acest capitol, la distanța mare de restul țarilor din Europa, conform Eurostat. Totuși, Romania a evoluat in ultimii zece ani: in 2010 peste 40% din populație avea toaleta in afara locuinței. Ponderea locuintelor din Romania…

- Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cei mai mulți bani trimiși de lucratorii migranți. Ce sume au trimis acasa romanii plecați in strainatate Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019, in crestere…

- Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul pandemiei de Covid-19, iar pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate in vigoare in prezent, a anunțat MAE, potrivit Mediafax. Noile masuri se aplica de miercuri pana in 13 noiembrie. Astfel, in conformitate…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…