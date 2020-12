Românii au ales vacanţe exotice în Maldive, Zanzibar sau Dubai pentru a petrece Revelionul (turoperator) Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno, asigurarea care acopera pierderile financiare cauzate de anulare sau pe motiv de imbolnavire cu virusul Sars-CovV-2. Potrivit unui comunicat de presa al agentiei de turism Paralela 45, avansul pentru vacanta e de 10%, iar ultima plata se face cu 30 de zile inainte de plecare. Vacantele pot fi platite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

