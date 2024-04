Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile care s-au abatut asupra luxosului Dubai au generat numeroase probleme – strazi și parcari inundate, dar nu numai. Un roman aflat in Dubai a relatat prin ce a trecut, in tot acest context. Și a aratat imagini cu totul neașteptate cu ce a lasat in urma ploaia care a cazut in Dubai. E vorba…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau și-au luat copiii și au plecat impreuna in Dubai. Este pentru prima oara cand cuplul pleaca in aceasta formula. In urma cu doua saptamani, aceștia au mai fost in Dubai, insa fara copii.Bianca și Gabi și-au luat cei trei copii, fetița Biancai și pe cei doi baieți ai afaceristului,…

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat, de curand, ca au ales sa mearga pe drumuri separate. Cei doi urmau sa aniverseze trei ani de la cununia civila și se gandeau la momentul in care iși vor jura iubire veșnica și in fața lui Dumnezeu.

- Ordonanța de urgența nr. 10 din 22 februarie 2024, document publicat in Monitorul Oficial, stabilește ca indemnizația de hrana și voucherele de vacanța pentru angajații din Invațamant .... The post SITUAȚIA PROFESORILOR Profesorii vor beneficia de alocația de hrana și de voucherul de vacanța first appeared…

- Razbunare crunta dupa o inchiriere pe Airbnb! Propietara i-a trimis imagini compromițatoare soției unui barbat care ii lasase o recenzie proasta Situație ca in comediile americanești, dupa ce propietara unui Airbnb a trimis poze compromițatoare soției unui barbat care venise cu amanta pe proprietate.…

- Iuliana Pepene și iubitul ei au plecat intr-o vacanța de lux in urma cu cateva zile. Cei doi au ales Tanzania, destinația preferata de mulți romani care vor sa dea temperaturile din Romania pe vremea mai calda.

- Au fost desparțiți, dar nu a durat mult pana cand și-au dat seama ca le este mai bine impreuna. Alex Bodi și Ema Uta s-au impacat și nu ezita sa se afișeze in ipostaze romantice. Cei doi sunt intr-o vacanța de cateva zile.