- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta pentru implementarea unui mecanism de distribuire de pachete cu produse de igiena si alimentare catre persoanele aflate in prezent intr-o situatie de vulnerabilitate."Pachetele cu produse de igiena si alimentare achizitionate…

- Guvernul va discuta in ședința de joi un proiect de ordonanța de urgența care permite ca produse achiziționate cu fonduri europene pentru persoane defavorizate sa fie redirecționate catre persoane aflate in carantina, in izolare, autoizolare, precum și catre copii și persoane instițutionalizate in centre…

- Publicatia: iberoroman.com a facut un sondaj printre romanii care sunt in carantina in Spania, iata ce au declarat acestia:Monica. Eu sunt linistita, urmez toate sfaturile date de autoritați iar deocamdata de la munca continua sa ma plateasca. In orice caz nu-mi fac griji pentru munca. Romanii…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul si STS dezvolta o aplicatie pentru supravegherea electronica a romanilor aflati in izolare sau carantina, pentru ca persoanele care nu respecta masurile sa fie depistate mai usor."Impreuna cu STS punem la punct o aplicatie care sa ne permita monitorizarea…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat autoritaților publice locale care dețin in stoc, la nivelul primariilor pe care le conduc, pachete cu produse de igiena, sprijin in vederea distribuirii acestora catre persoanele aflate in carantina instituționalizata sau in izolare voluntara…

- Romanii care se afla in carantina, din cauza coronavirusului, ar urma sa primeasca 230 de lei pentru cazare și 70 de lei pentru mancare, potrivit unui proiect de hotarare ce suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatații.

- Persoanele de pe raza județului Suceava aflate in carantina sau in izolare la domiciliu pot apela nr. de telefon 0230.220.103 (tarif normal) pentru a comunica direct și a transmite catre autoritațile responsabile necesitațile de hrana, apa sau produse de igiena. La acest numar de telefon pot apela și…