- Juriul Selectiei Nationale a Eurovision Song Contest 2023 a ales sambata 12 melodii din cele 84 care au fost inscrise in faza de preselectie a concursului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, finalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla…

- ”Coalitia de Guvernare, prin actuala forma a Proiectului Legii bugetului de stat, subfinanteaza si blocheaza proiectele majore de investitii la nivel local. Resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa fie proportionale cu competentele prevazute de Constitutie si de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Loteria Romana, la sediul central al institutiei s-a prezentat, marti, castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9 milioane de euro), obtinut la tragerea Loto 6/49 din 3 noiembrie. Acesta este dintr-o localitate din…

- Extragerea Loto 6/49 din 3 noiembrie a avut loc in urma cu doar cateva ore, iar acum s-a aflat și cine este caștigatorul marelui premiu de aproape 4 milioane de euro. Unde s-a jucat biletul norocos de la 6/49 din 3 noiembrie Loteria Romana anunța ca biletul norocos de la Loto 6/49 a fost completat cu…

- Pe ce data pica Sfantul Andrei in 2022. Peste 700.000 de romani iși serbeaza ziua de naștere. Sarbatoarea Sfantului Andrei este o sarbatoare ortodoxa, celebrata in fiecare an pe 30 noiembrie. In acest an, Sfantul Andrei va fi sarbatorit intr-o zi de miercuri. Pentru ca Sfantul Andrei este considerat…

- E dansul vietii, dar i-au zis dansul strazii. Unul dintre cei mai mari dansatori de street dance a venit la Bucuresti pentru a-l gasi pe cel mai talentat si nonconformist dintre romani. Castigatorul va ajunge la competitia mondiala din Africa de Suid ce va avea loc in decembrie. The post Una dintre…

- Cantarețul Zanni, care a caștigat mai multe concursuri de televiziune decat a scos melodii, a dat lovitura, dar pe plan material. Caștigatorul ”Survivor” 2021, vedeta protejata de Alex Velea și-a luat un apartament, o vila și i-au ramas bani de de mașina. Inainte sa fie considerat vadeta, Zanni, pe…