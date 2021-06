Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care industriile creative sunt lovite puternic de pandemia de coronavirus, Federatia Patronatelor din Industriile Creative a facut un pas firesc pentru dezvoltarea industriilor creative autohtone. Romanian Creative Week, primul mare eveniment public din pandemie, s-a desfasurat la…

- Smaranda Almasan, Venera Arapu, Lucian Broscatean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glavan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter sunt cateva dintre numele prezente pe lista designerilor care isi vor prezenta colectiile destinate sezonului toamna/iarna 2021/2022. Festivalul face parte din evenimentul…

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, a demarat oficial miercuri, 2 iunie 2021, la Iași. RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, Primaria Municipiului Iași și Palas. La evenimentul de deschidere au participat…

- Iasiul devine in aceasta saptamana capitala modei si a industriei creative romanesti, cu prilejul festivalului Romanian Creative Week (RCW), acesta fiind primul mare eveniment cu public organizat in Romania in 2021. RCW este organizat de Federatia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) si ofera…

- Incepand de astazi, la Iași se desfașoara Romanian Creative Week. Evenimentele sunt dedicate industriilor creative, a spus președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative, Mihai Lupu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/2-iunie-ora-16-Mihai-Lupu-industrii-cretive.mp3…

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești și primul mare eveniment cu public organizat in Romania in 2021, debuteaza miercuri, 2 iunie 2021, la Iași. RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), avand drept principali…

- Festivalul, aflat la cea de-a XIII-a editie, va avea loc in parcul Palas si este programat in cadrul Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, care se va desfasura in capitala Moldovei, in perioada 2-6 iunie 2021. Tot aici vor mai avea loc expozitii…