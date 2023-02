Se cauta cel mai creativ dintre studentii facultatilor de arte din tara. Organizatorii Romanian Creative Week pun la bataie o bursa de 700 de euro pe care vor sa o ofere celui mai inventiv dintre studentii care vor intra in competitia din cadrul sectiunii New Media District of RCW. Bursa „The Creative One" va acoperi costurile de productie pentru o instalatie New Media, iar proiectul castigator va a fi expus public la Iasi, in perioada 26-28 mai, in cadrul festivalului creativitatii. Editia a treia a Romanian Creative Week se va desfasura in perioada 19 – 28 mai 2023 si are, la fel ca si cele…