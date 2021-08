Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a afirmat, joi, ca Guvernul nu a mai luat masuri care sa genereze inflatie in acest an, precizand ca nu exista crestere economica fara sa aiba si un puseu inflationist.

- AUR cere presedintelui Klaus Iohannis "sa convoace de urgenta" Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri si persoane. "Din informatiile pe care le avem de la membrii si simpatizantii nostri din judete…

- Vicepremierul Dan Barna sustine ca, in opinia sa, ar fi trebuit sa existe masuri mult mai ferme pentru a incuraja vaccinarea, "in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar persoane vaccinate". "Nu exista - si eu spun din pacate - posibilitatea vaccinarii obligatorii,…

- Premierul Florin Citu a subliniat in ultima vreme, in mai multe randuri, ca Romania nu ar trebui sa se confrunte cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19. In conditiile in care exista vaccinuri disponibile in țara noastra și populatia se poate imuniza. Cițu a declarat vineri, la Botosani, ca va…

- „Am aici o nota personala pe care vreau s-o citesc. Dupa comunism in Romania, m-am dus acolo, in SUA, am avut un serviciu. Experiența mea acolo sper ca va ajuta Romania sa se dezvolte. Antreprenorii care iși dezvolta singuri afacerile dupa care incearca din nou, ar trebui sa-l folosim și in Romania",…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi o Ordonanta de Urgenta care cuprinde o serie de masuri privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.La solicitarea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 30 iunie…

- Romania se aliniaza standardelor europene in ceea ce privește protecția mediului și mai adopta o masura in acest sens. Astfel, din luna iulie vor fi scoase de pe piața mai multe produse din plastic, utilizate in viața de zi cu zi. Din data de 3 iulie vor disparea definitiv de pe rafturile magazinelor…

- ”In contextul ultimului an si al manifestarii pandemiei de COVID-19, nevoia de adaptare rapida si continua a fost mult mai accentuata. In acest sens, anul curent ar putea fi cel care marcheaza schimbarea catre o crestere incluziva si sustenabila, tranzitia catre o economie verde, digitalizarea si inovatia…