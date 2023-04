Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca reforma pensiilor speciale propusa de miniștrii care au in plata astfel de pensii a urmarit in primul rand eliminarea inechitaților fața de sistemul contributiv, fara insa a destabiliza sectoarele critice din domeniul apararii, ordinii publice…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de reforma a pensiilor speciale. Proiectul inițiat de Guvern vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu, jalon inclus in PNRR. Potrivit modificarilor aduse, nicio pensie nu va depași venitul din perioada de activitate.

- Reforma pensiilor speciale propusa de miniștrii care au in plata astfel de pensii a urmarit in primul rand eliminarea inechitaților fața de sistemul contributiv, fara insa a destabiliza sectoarele critice din domeniul apararii, ordinii publice și securitații naționale, a explicat președintele organizației…

- BM a remarcat ca pensiile magistraților și cele ale foștilor angajați din Aviația Civila sunt mult prea mari, fiind suplimentate cu sume enorme de la bugetul de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Se cauta soluții la Primaria Buzau pentru lipsa locurilor de parcare, iar primarul Constantin Toma a anunțat ca intenționeaza, printre altele, sa creeze sensuri unice pe mai multe strazi din municipiu și, astfel, sa se poata parca de o parte și de alta. „Am dat deja la Poliția Rutiera sa mai cream niște…

- ”Introducerea cotei unice a adus beneficii concrete cetatenilor si economiei. A adus prosperitate, a generat locuri de munca, a incurajat formarea unei clase de mijloc in Romania si reprezinta unul dintre principalele avantaje competitive ale Romaniei. Partidul National Liberal sustine cota unica si…

- Ni se pare firesc sa ținem minte lucruri, pana cand ne dam seama ca am inceput sa uitam. Atunci ne ingrijoram, ne enervam, poate chiar ne și speriem cand ne gandim ca ne scad capacitațile de memorare și invațare. In plus, odata cu trecerea timpului, acest

- Multi dintre noi si-au creat obiceiuri sanatoase de dimineata, benefice pentru mentinerea unui tonus de invidiat: meditatie, yoga, plimbari scurte in aer liber sau un smoothie delicious de fructe. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…