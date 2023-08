România vrea să cumpere ″Soldatul Viitorului″ Ministerul Apararii Nationale (MApN) iși dorește cumparare unui sistem integrat hardware-software de comunicare, comanda, orientare si management in cadrul unui proiect de dezvoltare IT denumit ″Soldatul Viitorului″. Institutia a lansat, deocamdata, o discuție cu jucatorii din domeniu, pentru a stabili ce produse de acest tip sunt in acest moment disponibile pe piata si daca se incadreaza in nevoile Armatei romane, cat valoreaza si care sunt termenele si conditiile de livrare. ″Aceasta solutie va fi utilizata pentru dezvoltarea proiectelor strict din perspectiva domeniului comunicatii si tehnologiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) vrea sa cumpere un sistem integrat hardware-software de comunicare, comanda, orientare si management de misiune in vederea ″digitalizarii″ operatiunilor trupelor romanesti de infanterie, in cadrul unui proiect de dezvoltare IT denumit ″Soldatul Viitorului″, releva…

