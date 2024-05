Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, unde activeaza internaționalul roman Andrei Rațiu, a fost lovit de un fulger. Incidentul a avut loc in provincia Castellon, in timpul calatoriei echipei catre Villarreal, unde a avut loc meciul in care Rayo Vallecano a fost invinsa de Villarreal, scor…

- Aeronava, care aparținea unei companii romanești și avea 124 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe aeroportul din Timișoara, in jurul orei 00.00. A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa o alarma cu bomba. Amenințarea s-a dovedit falsa, relateaza Opinia Timișoarei.Avionul efectua un zbor…

- Prima aeronava Schengen ce a venit de la Paris (Franța) a aterizat azi la pranz, pe Aeroportul Internațional din Baia Mare. Dupa o jumatate de ora zborul a facut cale intoarsa spre Paris. Polițiștii de frontiera i-au intampinat pe pasageri in incinta aeroportului și nu la ghișee. The post VIDEO: Moment…

- Cursa cu ceva emoții pentru pasagerii unei aeronave care decolase de pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), cu destinația Chișinau. Avionul a facut cale-ntoarsa, duminica seara tarziu, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. Un avion TAROM a revenit pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), dupa ce ar…

- Incidentul s-a produs, miercuri, 6 martie, pe drumul național DN 72, in afara localitații Dragodana, județul Dambovița, dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un ansamblu rutier, informeaza Agerpres.„Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca s-a produs o coliziune intre un ansamblu…