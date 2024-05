Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea, susținerea și contribuția Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, pentru a celebra Ziua Internaționala a Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiescopia Sucevei și Radauților, prin sectoarele Educațional-Teologic și Media și comunicare,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj, Asociația Romania Inteligenta, Clubul Cainilor Utilitari și Academia „Titi Aur” organizeaza la Targu Jiu, intre 31 mai și 2 iunie Zilele Prevenirii Dezastrelor. „Din pacate, situațiile de urgența fac parte din viața noastra și se pot produce intr-o clipa…

- 30-31 mai: Sarbatoarea copilariei, la Sebeș. Tombola cu biciclete in școli și daruri pentru copii Sarbatoarea copilariei, la Sebeș. Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului, Primaria municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” au pregatit evenimente recreative dedicate…

- Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului, Primaria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” au pregatit evenimente recreative dedicate celor mai mici cetațeni ai orașului. Vor avea loc 6 tombole cu biciclete organizate in incinta instituțiilor de invațamant, fiecare…

- Ziua Internaționala a Copilului e marcata și la Muzeul Apei din Timișoara, prin Festivalul Cocolosh. Evenimentul propune publicului larg o serie de activitați dedicate „copiilor mari și mici, de la 1 la 100 de ani”. Festivalul are loc chiar de 1 Iunie.

- O noua edițe a Cursei Rațuștelor pe Bega, organizata de Rotaract Club Timișoara, va avea loc de Ziua Internaționala a Copilului, pe data de 1 Iunie. Tema celei cea de a XV-a ediții este reprezentata de sanatate. Cu fondurile stranse in cadrul cursei de anul acesta se va achiziționa un Tonometru portabil…

- Pe 15 mai sarbatorim Ziua Internaționala a Familiei, un prilej bun de a privi indeaproape modul in care prezența și gradul de implicare al parinților, mai exact al tatalui, se reflecta in dezvoltarea armonioasa a copiilor. In ceea ce privește dezvoltarea emoționala a copilului, prezența și implicarea…

- Ziua Internaționala a Monumentelor și Siturilor, sarbatorita la Sebeș: Intrare libera pentru vizitarea Casei Zapolya, cel mai vechi și cel mai valoros edificiu laic al orașului medieval Ziua Internaționala a Monumentelor și Siturilor, sarbatorita la Sebeș: Intrare libera pentru vizitarea Casei Zapolya,…