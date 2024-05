Kylian Mbappe (25 de ani) a jucat ultimul lui meci la PSG. Pana sa ajunga la Real Madrid, el mai are de disputat un „meci” la Paris, in instanța, contra echipei la care a evoluat in ultimii 7 ani. Motivul? Kylian nu a primit salariul aferent lunii aprilie și un bonus care i s-ar fi cuvenit in februarie. In total, 80 de milioane de euro pe care clubul le datoreaza fotbalistului. Disputa este acum in mainile avocaților, noteaza cotidianul L'Equipe. ...