- Șeful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat luni, 15 aprilie, ca recentele atacuri asupra centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de Rusia, pun in pericol siguranța oamenilor și ca exista posibilitatea unui accident nuclear, a transmis AFP, preluata…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a concluzionat, in urma misiunii sale de follow-up SEED (Site and External Events Design), ca amplasamentul de la Doicești (pe locul fostei termocentrale dambovițene) pentru implementarea centralei cu reactoare modulare mici este in conformitate cu…

- Ministrul Energiei a declarat intr-o conferinta de presa ca a avut o intrevedere excelenta cu unul dintre cei mai importanti diplomati ai lumii, Mariano Grossi, care conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica, o institutie cu indelungata traditie la nivel global. Potrivit lui Sebastian Burduja,…

- Armata ucraineana a lovit duminica cupola de deasupra unui reactor oprit al centralei nucleare Zaporojie, dar nivelurile de radiatii sunt normale si nu exista daune grave, a declarat administratia instalata de Rusia a centralei.Nu a fost imediat clar ce arma a fost folosita, dar administratia centrala…

- Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) ce urmeaza a fi realizat pe amplasamentul fostei Termocentrale de la Doicești va reprezenta o premiera in Europa. Romania va deveni a doua țara din lume, dupa Statele Unite, unde ar urma sa se implementeze proiectul acestor tip de reactoare modulare. Ministerul…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Bruxelles, in cadrul Summitului Energiei Nucleare, ca Romania este hotarata sa-și dezvolte programul de energie nucleara prin sporirea capacitații de producție la scara larga, conform euractiv.ro. “Agenția Internaționala pentru Energie Atomica joaca un…

- Romania intentioneaza sa devina „lider regional” in ceea ce priveste operatiunile din domeniul energiei nucleare, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la „Romania este hotarata sa-si dezvolte programul de energie nucleara prin sporirea capacitatii de productie la scara larga si prin implementarea…

- Presa rusa a relatat despre vizita directorului general al Agenției ONU pentru Energie Atomica (AIEA), Raphael Grossi, la centrala nucleara Zaporojie, controlata de Rusia. Grossi a vizitat marți Kievul și s-a intilnit cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Grossi a declarat ca viitoarea sa vizita…