- Sase persoane, intre care si un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs, duminica, pe drumul national DN15, in localitatea Pangarati. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamț, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau opt persoane.La locul solicitarii…

- Un urs a fost vazut, vineri, in localitatea Slanic din judetul Prahova, populatia fiind avertizata printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. „A fost transmis mesaj RO-ALERT pentru localitatea Slanic, Calea Ploiesti (urs in zona). A fost alocata resursa…

- Trei case din municipiul Giurgiu au fost afectate joi seara de un incendiu provocat de un scurtcircuit, pompierii actionand pentru stingerea acestuia timp de aproximativ trei ore, a anuntat ISU. „ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada…

- Un barbat care pilota un planor a murit, duminica seara, dupa ce s-a prabusit cu aparatul de zbor in apropierea aerodromului din comuna Ineu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, in jurul orei 19,00 a fost semnalata prabusirea unui planor in apropierea pistei Aerodromului…

- Pe rețelele sociale circula un mesaj fake news despre radiații, mesaj care, aparent, ar fi pornit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Textul care circula pe internet susține ca, in Ucraina, exista depozite de obuze cu uraniu saracit care ar putea face explozie și ca, drept…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se așteapta sa aiba loc mai multe decese in Sudan din cauza focarelor de boli și a lipsei de servicii esențiale, pe fondul luptei intense, a declarat miercuri (26 aprilie) directorul sau general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. „ Pe langa numarul…

- Președintele Volodymyr Zelenski a denunțat atacurile aeriene rusești care au coincis cu sarbatoarea Floriilor. A existat inclusiv un atac in care a fost ucis un tata și o fiica, in orașul Zaporizhzhia. Armata ucraineana a raportat atacuri și bombardamente rusești pe tot frontul, cele mai grele lupte…