Romania trimite in ajutorul SUA o echipa de specialisti in combaterea COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) propune o prelungire cu 30 de zile - pana la 15 iunie - a restrictiilor deplasarilor considerate neesentaile la intrarea in Uniunea Europeana (UE) sau in spatiul Schengen, potrivit unor documente. In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si…

- In mesajul transmis de Ziua Europei, presedintele Klaus Iohannis aminteste de sustinerea pentru democratie, pe care romanii au demonstrat-o si prin care au castigat pe deplin respectul Europei. Totodata, in situatia critica declansata de pandemie, Romania s-a dovedit a fi un partener de incredere,…

- Guvernul britanic vrea sa impuna tuturor celor care intra in Marea Britanie o carantina de 14 zile, pentru a comtrola raspandirea cazurilor de Covid-19. Astfel, toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar putea sa se…

- IKEA Romania anunta ca inchide temporar cele doua magazine de la noi din tara, incepand de vineri, ora 18:00. Decizia este luata in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare in Romania, unde avem, pana acum, 277 de cazuri confirmate. Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est,…

- Rolex, cel mai mare producator de ceasuri din lume, a decis joi sa inchida toate fabricile din Elvetia pentru cel putin zece zile, iar incertitudinea comerciala adusa de coronavirus a lovit toata industria ceasurilor. Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret…

- Participarea Armatei Romane la Exercitiul Defender Europe 20 a fost anulata din cauza epidemiei de Covid-19, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Aproximativ 400 de militari ar fi urmat sa participe la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…