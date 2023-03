România trece la ora de vară sâmbătă noapte. Duminică, cea mai scurtă zi din an Romania trece la ora de vara in noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in […] The post Romania trece la ora de vara sambata noapte. Duminica, cea mai scurta zi din an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- General Atomics MQ-9 Reaper, drona militara americana, cunoscuta și sub denumirea de Predator B. MQ-9, care ar fi fost interceptata marți de doua avioane de vanatoare rusești, este o drona militara folosita de Forțele Aeriene Americane pentru misiuni de supraveghere și intervenții militare. Americanii…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- O racheta lansata de pe o nava a Federației Ruse din Marea Neagra, a traversat, vineri, spațiul aerian al Ucrainei, al Republicii Moldova, pana la 35 de kilometri de granița Romaniei. Ministerul Apararii din Romania a comunicat ca a redirecționat doua aeronave MiG-21 LanceR ale Forțelor Aeriene Romane…

- Valul de ger care a pus stapanire pe Romania va mai dura pana la finalul acestei saptamani, urmand ca de saptamana viitoare vremea sa se incalzeaza. „Ne regasim sub influența unei mase de aer polar ce a determinat temperaturi minime foarte scazute, temperaturi sub pragul gerului sub -10 grade in multe…

- Ministrul Finanțelor considera ca anunțul companiei austriece OMV ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania este doar o strategie de „marketing de bursa”, care ii ajuta, pe moment, sa-și creasca acțiunile la tranzacționare. Adrian Caciu a explicat, la Euronews, ca cifrele care indica profiturile…

- Romania se afla in cea de a treia saptamana a creșterii numarului cazurilor de infecții respiratorii, dar nu va fi declarata epidemie de gripa pentru ca asta ar implica impunerea unor noi restricții, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca va fi instituita „stare de…

- Populația Romaniei numara la aceasta data circa 19 milioane de locuitori, cu 1,1 milioane mai puțini fața de acum 10 ani, arata datele provizorii ale recensamantului realizat in 2022. Numarul tinerilor este in scadere, fiind inregistrați 55 de tineri la 100 de varstnici. Suntem aproximativ 19 milioane…