România trece la ora de iarnă. Când şi cum se schimbă ora Deși in urma cu ceva timp Comisia Europeana a propus renunțarea la ora de iarna, pana in acest moment in Romania nu s-a luat o decizie in acest sens. Astfel ca, in luna octombrie, se va trece la ora de iarna, iar noaptea va fi mai lunga. Anul acesta ar putea fi ultimul cu o schimbare de sezon a orei standard dupa ce Comisia Europeana a cerut renuntarea la schimbarea orei, dar Romania nu a ratificat inca recomandarea. Dormim mai mult, dormim mai putin, mai stie cineva de la una an la altul? In acest an, trecerea la ora de iarna se face intre 30 și 31 octombrie, cand ceasurile se vor da cu o ora… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Informal, Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR al Romaniei este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite a presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in tara respectiva. Pe data de 27 septembrie este anuntata aceasta vizita…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri seara ca demisia sa din functie ar insemna ca este "iresponsabil", ca este de acord sa arunce "tara in aer" in prag de iarna. "Asta ar insemna sa fiu si eu iresponsabil. Lumea trebuie sa stie ca atunci cand pleaca premierul, pleaca Guvernul. O demisie a premierului…

- Premierul Florin Citu a anunțat ca "le va explica" experților agenției de rating Fitch ca Romania are venituri mai mari la buget si poate sa reduca deficitul bugetar. Reacția a venit dupa ce o analiza a renumitei agenții arata ca exista un climat politic volatil care ar putea perturba eforturile de…

- ORA DE IARNA 2021. Cum se schimba ora in weekend, nu uitati sa va potriviti ceasurile! Ar putea fi ultimul an in care se schimba ora in Romania ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Romania trece la ora de iarna. 2021 ar putea fi ultimul an cu o schimbare…

- Se anunța o iarna extrem de grea pentru romani. Specialiștii avertizeaza ca facturile la incalzire vor crește chiar și cu 80%, dupa ce prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au ajuns la cote istorice. Calculele facute pe baza datelor din rapoartele ANRE arata o situatie alarmanta pe piata…

- Comisia Europeana a transmis, recent, o noua Strategie pentru a face cea mai mare zona de libera circulatie din lume - Spatiul Schengen – mai puternica si mai rezilienta. In acest context, eurodeputatii social-democrati solicita Consiliului European sa elimine controalele la frontierele interne cu Romania…

- Descris drept probabil unul dintre cele mai frumoase orase din Romania, Sibiul figureaza pe locul 5 in clasamentul facut public de Comisia Europeana. E prezentat drept o combinatie minunata intre istorie si spiritul unui oras european modern. Sibiul e recomandat pentru city break, pentru pasionatii…

- "Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008 și nu este o soluție nici pentru a depași greutațile generate de pandemie, a declarat presedintele Klaus Iohannis.…