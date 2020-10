Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta perioada, toate cele trei agentii de rating – Moody's, Fitch si Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul de evaluare se spune foarte clar ca in acest an Guvernul a…

- Bugetul pentru anul viitor va fi prezentat de viitorul Guvern, dar PNL va prezenta o viziune asupra bugetului, a declarat, marti, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice (MFP), in cadrul unei conferinte. "Guvernul, este adevarat, va prezenta bugetul pentru anul viitor la 15 zile dupa…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat ca guvernul va mai efectua o rectificare bugetara, iar bugetul pentru anul viitor va fi facut de viitorul guvern numit in urma alegerilor din decembrie. „Ma uit la execuția bugetara și așa cum sunt lucrurile acum va mai fi nevoie de o rectificare bugetara…