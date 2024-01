Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunța ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 și chiar minus 20 de grade Celsius, in condițiile patrunderii unei mase de aer polar. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase…

- Ninsori și ger: Vremea se schimba din 7 ianuarie. Elena Mateescu, directorul ANM anunța temperaturi de pana la minus 20 de grade Vremea se schimba radical in Romania. Incepand de duminica 7 ianuarie un val de aer polar va aduce un episod de frig in țara noastra. Saptamana viitoare se vor inregistra…

- Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- Un val de ger va continua sa afecteze Mongolia in urmatoarele zile, a anuntat marti agentia de monitorizare a vremii din aceasta tara, transmite Xinhua, citata de Agerpres. Temperaturile nocturne din Zuungovi, o subdiviziune administrativa a provinciei Uvs, situata in vestul Mongoliei, au scazut pana…

- Vremea extremelor in Romania! Dupa cateva zile in care a nins iar temperaturile au coborat sub 0 grade, mercurul din termometre va crește din nou. Mai exact, potrivit anunțului facut de Florinela Georgescu, director de prognoza la ANM, maximele vor ajunge la 14 grade Celsius.

- Meteorologii prognozeaza ca in urmatoarele zile temperaturile vor fi apropiate de medie in intreaga țara, insa apoi vremea se va raci considerabil, cu temperaturi ce pot ajunge pana la minus 14 grade Celsius in zonele montane, conform prognozei pentru perioada 4 – 17 decembrie. In Banat, primele zile…

- Vremea se va incalzi semnificativ incepand de azi in mai multe zone din Romania. Temperaturile vor atinge un maxim de 33 de grade, pentru cateva zile. Potrivit ANM, incepand de maine pana luni maximele vor atinge 33 grade Celsius in Muntenia și Dobrogea și 32 de grade Celsius in Oltenia. In Transilvania…