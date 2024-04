Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin din Marea Britanie a primit o invitație neașteptata la Turneul Preolimpic din Ungaria. Romania spera sa completeze locul lasat liber de Camerun. Competiția de handbal feminin de la Jocurile Olimpice va avea la start 12 națiuni. Franța, Danemarca, Angola, Coreea de Sud, Brazilia…

- Naționala feminina a Romaniei o va infrunta pe Kazahstan, de la 19:00, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul va fi LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins Bosnia-Hertegovina, cu scorul de 37-16, joi seara, la Cazin, in preliminariile Campionatului European. Deja calificata de pe primul loc la EHF EURO 2024, Romania nu a avut emoții nici in deplasarea din Bosnia-Hertegovina. Dupa ce in tur se impusesera…

- Naționala feminina a Romaniei va juca in luna aprilie primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2025. Primul meci este in deplasare contra Armeniei, iar al doilea pe teren propriu cu Kazahstan. Selecționerul Massimo Pedrazzini a anunțat luni lotul convocat, potrivit mediafax.…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca vor fi schimbari la meciul amical cu Columbia fata de cel cu Irlanda de Nord. El a mai spus ca nationala Romaniei nu are 3-4 garnituri ca alte echipe precum Franta sau Anglia, potrivit news.ro. „A fost un test util cu…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, și Nicolae Stanciu, capitanul naționalei, au susținut o conferința de presa inainte de meciul amical cu Irlanda de Nord. Romania - Irlanda de Nord are loc vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la transmis pe Prima TVColumbia - Romania, al doilea amical…

- Mijlocasul Leon Goretzka este dezamagit pentru faptul ca nu a mai fost convocat de selectionerul Julian Nagelsmann pentru amicalele de la finele acestei luni, cu Franta si Olanda, dar va continua sa dea tot ce are mai bun la echipa sa de club, Bayern Munchen, a declarat vineri antrenorul bavarezilor,…

- Naționala U16 a Romaniei a invins cu 1-0 reprezentativa similara a Norvegiei la Turneul de Dezvoltare UEFA, care se desfașoara in Cipru, a anunțat vineri FRF. Singurul gol al partidei a fost marcat de Bogdan Ungureanu, in minutul 39.Este a doua partida caștigata de tricolori la acest turneu,…