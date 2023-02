Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind parteneriatul strategic pentru dezvoltarea și furnizarea de energie verde intre guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei a fost incheiat ieri, 17 decembrie, la Palatul Cotroceni de la București.

- In urma acordului incheiat sambata la București intre Romania, Ungaria, Georgia și Azerbaidjan, Romania devine hub-ul energetic al Uniunii Europene. Este un pas important pe care Europa il face ca sa scape de dependenta energetica de Federatia Rusa. Și are implicații profunde atat pentru noi, cat…

- Viktor Orban , premierul ungar, a dat asigurari ca este alaturi de Romania privind aderarea la spațiul Schengen. De altfel, el susține faptul ca decizia ca Romania sa nu intre in Schengen a fost una greșita și trebuie corectata cat mai rapid. Orban a facut declarații și despre proiectul de energie pentru…

- „Am venit la București dupa 8 ani și vad dezvoltarea din aceasta perioada, imi felicit prietenii din Romania. Aceasta dezvoltare justifica parteneriatul și intrarea Romaniei in Schengen.Decizia in cadrul UE a fost greșita și ar trebui corectata. Romania ar trebui sa fie inclusa in Schengen cat de curand.…

- „Am venit la București dupa 8 ani și vad dezvoltarea din aceasta perioada, imi felicit prietenii din Romania. Aceasta dezvoltare justifica parteneriatul și intrarea Romaniei in Schengen.Decizia in cadrul UE a fost greșita și ar trebui corectata. Romania ar trebui sa fie inclusa in Schengen cat de curand.…

- Acordul semnat sambata de cei patru lideri, la Palatul Cotroceni, prevede construirea unui cablu submarin de transport de energie electrica din surse regenerabile intre Romania și Azerbaidjan, prin Georgia și Marea Neagra, și, ulterior, pentru transportul catre Ungaria și restul Europei, prin sistemul…

- Administratia Prezidentiala anunta ca sambata va avea loc, la Palatul Cotroceni, in prezenta Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, si a Presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ceremonia semnarii Acordului intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor fi prezenți la București, sambata, 17 decembrie, la semnarea acordului dintre Romania, Azerbaidjan, Georgia și Ungaria privind energia verde, a informat Administrația Prezidențiala. Mai precis, acordul va permite…