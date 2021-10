Stiri pe aceeasi tema

- In județul Maramureș, conform datelor primite de la Direcția de Sanatate Publica, au fost imunizate, in centrele de vaccinare, in perioada 20-24 septembrie, un numar de 1887 persoane, din care au primit prima doza 1549 de persoane, respectiv la rapel au venit 338 de persoane. In Baia Mare, la Centrul…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a fost atinsa tinta vaccinarii anti-COVID a cel putin 70% din populatia adulta a Uniunii Europene, obiectiv stabilit la inceputul acestui an, transmite Reuters. ”70% dintre adultii din UE sunt vaccinati complet. Vreau sa multumesc multor oameni pentru ca au facut…

- Comisia Europeana a transmis ca decizia privind administrarea unei a treia doze (de consolidare) de vaccin anti-Covid-19 revine fiecarui stat membru al UE, dar a recomandat sa fie avute in vedere evaluarile stiintifice, relateaza agențiile EFE și Agerpres. „Optiunea asupra administrarii unei doze de…

- N. Dumitrescu Prin intermediul Instituției Prefectului Prahova, ieri a fost facuta publica situația de la nivel de județ in ceea ce privește pandemia, respectiv atat a cazurilor de noi imbolnaviri cu Covid-19, cat și a vaccinarii impotriva noului virus, din perioada 23-29 iulie a.c., cu precizarea ca…

- Prim-ministrul Viktor Orban vineri ca Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea de a se imuniza cu a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august. Totodata, acesta a transmis ca vaccinarea va deveni pentru toate cadrele medicale, potrivit Reuters, citata de Agerpres . Masurile…

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin împotriva COVID-19 începând de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionând riscurile…

- Uniunea Europeana a primit suficiente doze de vaccin pentru a imuniza pe deplin 70% din populația sa adulta. Anunțul a fost facut, sambata, de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit Euronews. Responsabilitatea de a administra dozele este a guvernelor celor 27 de state membre,…

- Autoritațile locale din insula portugheza Madeira au decis sa primeasca pe teritoriul sau toți turiștii europeni vaccinați, indiferent daca au fost imunizați cu un ser care nu este aprobat la nivelul Uniunii Europene, informeaza Reuters , potrivit Digi 24 . Secretarul pentru sanatate al guvernului autonom…