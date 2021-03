Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni ca numarul femeilor agresate a crescut in pandemie, ca atare trebuie luate masuri la nivelul politicilor publice, anunța AGERPRES. "In timpul pandemiei vedem o crestere ingrijoratoare a numarului de femei agresate. Violenta domestica e o…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 4.342 de noi infectari cu coronavirus. 101 de pacienți cu Covid-19 au murit, majoritatea avand alte boli asociate. In Timiș sunt 354 de cazuri noi.

- In Romania au fost inregistrate 2.878 de cazuri noi coronavirus in ultimele 24 de ore, iar 69 de romani au murit, arata, joi, raportul Grupului de Comunicare Strategica (GCS). La ATI a scazut ușor numarul bolna...

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 2.745 de noi infectari cu coronavirus, din 28.000 teste efectuate. In Timiș sunt raportate 73 de noi imbolnaviri, pe locul II dupa Municipiul București. Au murit 98 de persoane in acest interval de timp. 1.050 persoane se afla in stare grava in secțiile…

- In Romania, in ultimele 24 de ore au fost confirmate peste 2000 de noi infectari cu coronavirus, in condițiile in care au fost procesate puțin peste 11.000 de teste. In Timiș au aparut 159 de imbolnaviri.

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate peste 4500 de cazuri noi de coronavirus, 277 dintre acestea fiind din Timiș. Au fost procesate cca. 25.000 de teste in ultimele 24 de ore, de peste trei ori mai multe fața de ziua anterioara.

- In Romania au fost depistate aproape 2.500 de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore, realizandu-se doar 7.116 teste (in unele zile se realizau și 35.000 de teste pe zi, fiind descoperite 10.000 de persoane pozitive). In Timiș sunt 128 de cazuri noi, in urma procesarii a doar 163 de teste.

- In Romania, in ultimele 24 de ore, 4435 de persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus, 205 dintre acestea fiind din Timiș. Cele peste 4000 de cazuri au fost depistate in urma procesarii a numai 14.859 de teste (in condițiile in care, de regula, in timpul saptamanii se fac 30-35.000 de teste).