România, pe lista ţărilor UE cu situri de producţie de petrol şi gaze naturale active Romania este unul din putinele state membre ale Uniunii Europene (UE) cu situri de productie de petrol si gaze naturale considerabile si active, potrivit unui raport publicat de ONG-ul de mediu Clean Air Task Force. In luna mai 2022, au fost identificate emisii in 14 situri de pe tot lantul, de la productie și pana la depozitare din cele 20 analizate. In 2017, se estima ca in Romania existau 13.000 de puturi active raspandite in 400 de campuri petroliere, potrivit organizatiei 2Celsius.In 2021, organizatia 2Celsius si Clean Air Task Force (CATF) au descoperit probleme grave la infrastructura de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

