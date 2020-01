Romania ocupa locul 5 in topul tarilor cu consum excesiv de bauturi alcoolice din UE. Berea, preferata de o treime dintre romani

Romanii ocupa in ultimii ani locuri de top atat la productia, cat si la consumul de alcool. Cele 510 milioane de litri de vin produse in 2018 claseaza Romania pe pozitia 6 in Europa si 13 in lume, iar cele 1,8 miliarde de litri de bere pun tara noastra pe locul 9 in UE. La consum, Romania ocupa locul 5 in topul tarilor cu un model de consum excesiv (cel putin 60 de grame de alcool pur la barbati/40 grame la femei, cel putin odata la 30 de zile), dupa locuitorii tarilor nordice.

Din pacate, peste 25% din alcoolul consumat in tara noastra este nefiscalizat, produs in gospodarii, in afara unui…