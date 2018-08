Romania ocupa locul 2 in Europa in privinta sedentarismului. 51% din romani nu se implica niciodata in activitati fizice

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Sportiv Roman (ISR) anunta intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES, ca Romania se afla pe locul 2 in privinta sedentarismului conform celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana. Potrivit datelor Comisiei Europene, numarul romanilor care nu fac…

- Tara noastra se numara printre populatiile cu cele mai grave probleme dentare din Europa. Studiile arata ca 7 din 10 romani si-au pierdut cel putin un dinte, potrivit datelor Eurobarometru, iar 30% dintre romani si-au pierdut toti dintii naturali.

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) impreuna cu companiile Enel din Romania anunta lansarea versiunii 2.0 a aplicatiei mobile “Uite, barza!”, singura aplicație mobila din Europa pentru recenzarea berzelor albe. Versiunea imbunatatita a aplicatiei aduce ca noutate posibilitatea de a semnaliza zonele…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, aflat, luni, la Bucuresti, a vorbit despre importanta Romaniei in regiunea de Est, in contextul in care Rusia si China devin din ce in ce mai agresive, promovand un model bazat pe totalitarism si forta bruta.

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- In zilele de joi și vineri, 7 și 8 iunie 2018, se va desfașura pentru prima data in Romania, la Iași (Hotel Unirea, Sala Cuza), cel de-al 18-lea Congres al Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civila (E.V.S. – www.evs-eu.org), organizat de Asociația Naționala a Funcționarilor de Stare Civila…

- ”Potrivit propunerii Comisiei Europene, Romania ar putea beneficia, in viitorul Cadru Financiar Multianual, de o crestere a alocarii prin politica de coeziune, comparativ cu actuala perioada de programare. Astfel, desi per ansamblu alocarile viitoare aferente acestei politici, la nivelul Statelor…

- Avertismente si critici transmise Romaniei azi, de la Bruxelles, intr-o analiza a situatiei economice si politice din tara noastra. Comisia Europeana a publicat recomandarile specifice fiecarei tari pentru 2018.