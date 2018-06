Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie 2018, redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European,…

- Germania, pe primul loc in clasamentul FIFA inainte de Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Romania a urcat pe 32. Germania, campioana mondiala en titre, este lider in topul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal, inaintea turneului final din Rusia (14 iunie – 15 iulie). Tricolorii…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, 1.255 de locuri de munca, cele mai multe in Germania si Olanda, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, in Germania…

- Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier a crescut cu 0,4% atat in zona euro, cat si in statele membre din Uniunea Europeana (UE28), in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat. Comparativ cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respectiv 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe lună…

- Spania a inregistrat un sold negativ de 3,1% din PIB si Portugalia un deficit de 3% din PIB. In 2017, Malta (3,9%), Cipru (1,8%), Cehia (1,6%), Luxemburg (1,5%), Suedia si Germania (ambele 1,3%), Olanda (1,1%), Danemarca (1%), Bulgaria (0,9%), Grecia si Croatia (ambele 0,8%) si Lituania (0,5%)…

- Rata angajarii in randul persoanelor din UE cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani a urcat anul trecut la nivelul record de 72,2%, comparativ cu 2016 (71,1%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. Strategia Europa 2020 are ca obiectiv înregistrarea unei rate a angajării,…