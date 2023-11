Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Chirtes, presedintele comisiei parlamentare pentru controlul Serviciului Roman de Informatii, a declarat miercuri ca SRI a luat chiar din dimineata zilei de 7 octombrie, momentul declansarii conflictului dintre Israel si Hamas, masuri de precautie, fiind intarita paza pe aeroporturi, in special…

- ”Condamnam cu fermitate atacul terorist de la Bruxelles. Romania transmite condoleante familiilor victimelor. Ramanem uniti in jurul valorilor noastre comune europene, unde teroarea si ura nu isi au locul”, este mesajul postat de presedintele Klaus Iohannis pe Twitter. Strongly condemn the terrorist…

- “Cand am venit la Guvern nu am avut nici bagheta lu Harry Potter, nu am avut nici lampa lui Aladin. Am constatat un lucru si imediat am inceput sa ne creionam un program pe toate palierele si in ceea ce priveste evaziunea fiscala si in ceea ce priveste cheltuielile bugetare si in ceea ce priveste veniturile…

- USR i-a cerut președintelui Federației Romane de Fotbal ca in timpul meciului Romania – Andorra sa nu permita afișarea pe stadion a reclamelor la jocurile de noroc. „FRF ne-a raspuns azi: la meciul la care vor avea acces doar copiii NU vor rula reclame la pariuri pe ecranele din jurul terenului. Partida…

- „Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții”, a spus premierul Marcel Ciolacu la o intalnire avuta miercuri cu delegația Fondului Monetar Internațional condusa de Jan Kees Martijn. Delegația se afla in Romania pentru misiunea anuala de evaluare.

- Lumea finalului de an 2023 nu e una lipsita de tensiuni geopolitice și economice. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, țarile fac eforturi sa-și revina și sa se alinieze noului context global. Unul marcat, in egala masura, de inovații digitale - vezi avantul inteligenței artificiale, dar și de razboaie…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 38,6 miliarde lei in primele 7 luni din acest an, reprezentand 2,43% din PIB. Comparand, in 2022 in aceeași perioada se ridica la 1,89% din PIB (26,7 miliarde lei), asta in condițiile in care in acest an ar trebui sa avem un deficit mai mic, de 4,4% din PIB…

- Dupa trei ani de crize de proporții, 2023 nu a inceput cu prea mult optimism. Aproape doua treimi dintre economiștii din instituții financiare de renume și din marile companii ale lumii se așteapta la o recesiune globala anul acesta, potrivit unui sondaj al World Economic Forum. E și motivul pentru…