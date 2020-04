Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns in Romania la 8.067, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 360 de noi cazuri. Numarul pacienților vindecați și externati este de 1.508. Totodata, bilanțul deceselor a depașit astazi 400. La terapie intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus din Romania se schimba de la o zi la alta, la fel și cazurile de decese și de vindecari. Suceava e cel mai mare punct de acum pe harta Romaniei in ceea ce privește numarul de cazuri confirmate și al deceselor pacienților cu COVID-19, la mare distanța de București.…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, cele mai multe sunt in județul Suceava. In București sunt aproape 800 de cazuri, iar in județele Hunedoara și Timiș numarul persoanelor infectate a…

- Cele mai multe cazuri de persoane confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate pana in prezent la Suceava - 1.614, Bucuresti - 730, Timis - 275, Neamt - 265 si Hunedoara - 254, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS),...

- Romania: Numarul total al morților a ajuns la 146 #Covid-19 Foto: Ministerul Afacerilor Interne Alte șase persoane infectate cu COVID-19 au decedat, numarul total al morților ajungând la 146. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba de trei persoane din județul Hunedoara,…

- 21.5% din cazurile confirmate cu Covid-19 luna trecuta sunt persoane care s-au intors din alte tari, in special din Italia. Dar 47.5% din totalul cazurilor confirmate s-au inregistrat din cauza faptului ca aceste persoane, odata ajunse in Romania, au intrat apoi in contact cu alti oameni, se arata intr-un…

- Iasul a urcat pe locul al treilea dupa numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Marti, judetul nostru era pe locul al patrulea. Pe primul loc se afla tot Bucurestiul, cu 81 de cazuri, iar pe locul al doilea este Hunedoara, cu 23 de cazuri. Din Iasi sunt acum 20 de persoane infectate, dar una…

- Numarul cazurilor de gripa, in crestere Numarul cazurilor de gripa a continuat sa creasca, raporteaza Institutul de Sanatate Publica la prezentarea datelor aferente saptamânii 17-23 februarie. Au fost confirmate 2.000 de noi îmbolnaviri - cazuri de gripa clinica raspândite…