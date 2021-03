Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca autoritațile din Romania, inclusiv ministerul pe care il conduce, au mult de recuperat in ceea ce privește bolile rare. Acesta spune ca Planul pentru boli rare trebuie inclus in Strategia naționala de sanatate 2021-2027. „Cred ca autoritațile…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a discutat, miercuri, intr-o videoconferinta, cu directorii executivi ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti despre reorganizarea circuitelor COVID-19 si non-COVID-19 in spitale. Astfel, se cauta solutii pentru cresterea accesibilitatii…

- Ministrul Sanatații a explicat ca transferul pacientului s-a facut atunci cat a fost ”tehnic posibil” și ca indoilelile referitoare la acest caz țin de modul in care a fost tratat. ”Pacientul a fost transferat de indata ce a fost gasit un loc in strainatate și a fost tehnic posibil, nu cred ca putem…

- De Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului, Ministerul Sanatații recunoaște ca, din pacate, 2020 a fost pentru Romania si anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenti. ”Pandemia a intarziat accesul la ingrijiri pentru pacienti”, a transmis Ministerul.…

- Ministerul Sanatatii a transmis, joi, de Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului, ca, pe langa lupta cu COVID-19, 2020 a fost anul in care Romania a pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenti. Una dintre cauzele invocate: ”pandemia a intarziat accesul la ingrijiri…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta controale la centrele de vaccinare. Sunt vizați ce care au sarit randul. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta controale la centrele de vaccinare anti-COVID, dupa ce s-a constatat ca peste 1.000 de persoane care ar fi trebuit sa fie incluse in cea…

- ​Președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, e nemulțumit de ordonanța care prevede ca administrațiile locale trebuie sa înființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fara ca documentul sa prevada și sursa de bani.„Acea OUG redactata de Ministerul…