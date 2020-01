România nimănui. Interlopul Capră a obligat, prin violență, oameni să-și părăsească locuințele: Vă violez copiii și nevestele.. Un interlop din Neamt, fost puscarias, a obligat mai multe familii sa se mute din case, pentru ca refuzau sa-i plateasca o taxa de protecție de 5.000 de euro, potrivit Roman 24 . Oamenii au fost batuti si abuzati, pentru ca nu-i dadeau bani in schimbul unei vieti linistite. El le cerea locuitorilor din cartierul Valeni, din Piatra Neamț, sa plateasca taxe de protecție, pentru a putea trai in liniște. Interlopul le intra in case, ii batea si ii ameninta ca le violeaza sotiile, iar copiii ii va da pe mana proxenetilor. Satui de suferinte, localnicii pur si simplu au fugit din cartierul respectiv… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

