- Educatoarea care ar fi agresat copii de la o gradinita privata din Popesti - Leordeni a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, conform unei decizii luate vineri de procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu.

- Ia amploare ancheta de la gradinița groazei din Popești Leordeni! Alte trei educatoare sunt banuite ca ar fi abuzat copiii. Cel puțin 11 parinți au fost audiați pana acum, iar declarațiile lor sunt de-a dreptul șocante. Chiar și așa, nimeni nu a depus plangere pana sa apara inregistrarea cu educatoarea…

