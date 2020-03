România la vreme de ciumă galbenă (II) Autor: Octavian ȘTIREANU In declarația de luni prin care anunța decretarea starii de urgența, dl. Iohannis face un gest in premiera absoluta: are cuvinte de lauda pentru medici! „Vreau sa transmit un mesaj special medicilor și personalului medical care, inca de la primul caz inregistrat in Romania, au demonstrat profesionalism și o extraordinara dedicare. Va mulțumesc tuturor pentru eforturile facute și cu toții suntem recunoscatori pentru munca pe care o depuneți in mod neobosit!”. Venite din gura dlui Iohannis, asemenea cuvinte suna faaals…Singurii pe care Iohannis, timp de peste cinci ani,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

