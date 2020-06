Stiri pe aceeasi tema

- Romania aloca cele mai mici sume din UE pentru prestatiile familiale, de șase ori mai puțin fața de media europeana. Țara care da 3.100 de euro pe cap de locuitor Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana in cee ace privește sumele alocate anual pentru prestatiile familiale, arata datele publicate…

- Un numar de aproximativ 15,9 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani erau angajate in anul 2019 in sectorul de aprovizionare cu alimente din Uniunea Europeana, echivalentul a 8% din totalul persoanelor angajate, Romania fiind statul membru cu cea mai mare pondere a angajatilor, 23%, arata…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat o scadere semnificativa de 10,4% in luna martie 2020 comparativ cu luna februarie, in timp ce in zona euro s-a inregistrat o contractie record de 11,2%, arata datele publicate, ieri, de Eurostat, informeaza Agentia Reuters, preluata…

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%), arata datele publicate joi de Eurostat.Citește…

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%), arata datele publicate joi de Eurostat.…

- Rata de ocupare a populatiei din categoria de varsta 20-64 ani in Uniunea Europeana a atins in 2019 un varf de 73,1%, insa Romania se situeaza sub media din UE, cu o rata de ocuparea populatiei in varsta de munca de 70,9%, arata datele publicate marti de Eurostat. Statele membre care stau…

- Oficiul European de Statistica (Eurostat) a dat publicitații datele pe anul trecut, care arata cine sunt campionii cumparaturilor pe Internet: locuitorii din Danemarca (84%), Suedia (82%), Olanda (81%), Germania (79%) si Finlanda (73%). La polul opus, cu cel mai redus procent, s-au situat Bulgaria (22%)…

- Doar 22% dintre bulgari si 23% dintre romani au facut achizitii online in 2019, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2019, campionii achizitiilor online din UE au fost locuitorii din Danemarca (84%),…