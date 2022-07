Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby a Romaniei, calificata la Cupa Mondiala din 2023, și-a programat luna aceasta trei partide amicale, in compania unor adversari de top. Primul meci al „stejarilor" a avut loc vineri, 1 iulie, pe stadionul „Arcul de Triumf" din București, impotriva Italiei – componenta a Turneului celor…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a reușit o victorie frumoasa, duminica seara, cu scorul de 30-22 (17-3), in fața selectionatei Uruguayului, intr-un meci test disputat la Montevideo. Raportul eseurilor a fost 3-3. „Stejarii”, care mai disputa un meci cu sud-americanii și duminica viitoare tot la Montevideo,…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat doua pozitii in clasamentul mondial, ajungand pe 19, in urma infrangerii suferite in amicalul de la Bucuresti, 13-45 cu Italia. Pe podium se afla Africa de Sud (campioana mondiala en titre), Noua Zeelanda si Franta, in timp ce vicecampioana mondiala, Anglia, a…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, scor 13-45 (6-19), de reprezentativa Italiei, intr-un meci-test desfasurat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. In primul meci dintre cele doua echipe la Bucuresti, dupa o pauza de 18 ani, „stejarii” au fost depasiti la toate capitolele de cea mai…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, vineri seara, cu scorul de 45-13, de selectionata Italiei, intr-un meci test disputat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. A fost primul meci intre cele doua formatii disputat la Bucuresti, dupa 18 ani. "Stejarii" mai au programate la 10…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Italiei cu scorul de 45-13 (19-6), vineri seara, intr-un meci-test desfasurat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Naționala de Rugby a Romaniei va intra in cantonament pe 21 iunie, in vederea pregatirii meciului test cu Italia, programat pe 1 iulie, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.Va urma apoi un turneu in America de Sud, cu doua meciuri cu Uruguay, la Monteviedo.Dupa cum a ...

- Nationala de rugby a Romaniei deschide seria meciurilor de pregatire din luna iulie cu o partida „de foc” in compania reprezentativei Italiei, echipa componenta a Turneului celor 6 Natiuni. Meciul va avea loc, in data de 1 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Italia…